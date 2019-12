Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, o volante Allan pode mudar de Tricolor. De acordo com o portal "UOL", o treinador do São Paulo, Fernando Diniz, indicou o jogador para ser um dos reforços da equipe para a próxima temporada. O Flu ainda tenta a renovação do seu empréstimo.

Allan, de 22 anos, pertence ao Liverpool. O contrato dele vai até o meio do ano que vem com o clube inglês. Com isso, a partir de janeiro, já existe a possibilidade do volante assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Uma negociação em definitivo com o clube inglês não seria interesse nem do Fluminense, nem do São Paulo.

Fernando Diniz trabalhou com Allan no Fluminense. O jogador se tornou titular com ele e foi peça importante no clube carioca também com Oswaldo de Oliveira e com Marcão. Para mantê-lo, o Tricolor deve propor uma ampliação de contrato do jogador com o Liverpool e um novo empréstimo até o fim de 2020.