Fluminense anuncia Umbro como novo fornecedor de material esportivo

Rio - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira que a Umbro será a nova fornecedora de material esportivo do clube para o ano que vem. O Tricolor já havia divulgado que não iria continuar com a Under Armour, que tem contrato com a equipe das Laranjeiras até o meio do ano que vem.

Verde, branco e grená. As três cores que traduzem tradição e marcam a história de um clube tantas vezes campeão. Agora junto com a Umbro vestirão milhares de tricolores apaixonados espalhados pelo Brasil. Bem-vindo, @FluminenseFC! #UmbroNoFlu #OurGame #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/JbTApg9vGC — Umbro Brasil (@UmbroBrasil) 12 de dezembro de 2019

"A Umbro coloca mais de 4 milhões de produtos anualmente no mercado e, com isso, teremos uma boa representação do nosso escudo em peças oficiais, chegando a milhares de pontos de vendas em todo o Brasil. É com muita alegria que anunciamos a Umbro como nossa fornecedora de material esportivo. Estamos muito animados com essa caminhada em conjunto e esperamos que seja um período de muitas glórias”, disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

As primeiras peças estão previstas para serem lançadas entre março e abril do próximo ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro e das outras competições que serão disputadas pelo clube carioca a partir deste período.

“Estamos muito felizes por ter o Fluminense ao nosso lado e, certamente, faremos de tudo para trazer o melhor a uma das torcidas mais tradicionais do país. Estamos trabalhando duro para desenvolver um novo uniforme, recheado de elementos que reforçam a grandeza deste clube cheio de glórias”, comentou Paulo Mündel, diretor de Marketing da Umbro.