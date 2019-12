Rio - Com contrato de empréstimo válido até o fim deste ano, a vida de Digão, no Fluminense, é uma incerteza. Na mira de alguns clubes brasileiros e do Oriente Médio, o Tricolor corre para renovar o contrato do jogador, cujo os direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro. As informações são do portal "UOL".

Com a folha salarial imensa para a disputa da Série B, o Cruzeiro ainda pensa numa possível venda do jogador para o mundo árabe. No entanto, com vínculo com a Raposa até meados de 2020, os mineiros não devem criar obstáculos para um novo contrato de empréstimo.

Caso perca o jogador, o Fluminense ainda tem como opção os jogadores Matheus Ferraz, Frazan e o jovem atleta Luan, que ficarão no clube para a próxima temporada. Porém, o experiente Digão, é visto como uma peça fundamental para a equipe.