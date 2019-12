Matheus Ferraz: 'O Fluminense precisava de todos'

Matheus Ferraz foi uma liderança do elenco do Fluminense ao longo de 2019, principalmente pela postura profissional: além de trabalhos complementares na academia, costumava ser um dos últimos a sair do campo. Era um dos destaques do time até romper o ligamento do joelho direito contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em junho. O zagueiro de 34 anos ficou fora do restante do ano, mas não abandonou os companheiros e mostrou outra faceta de liderança com um discurso emocionante no vestiário antes da importante vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em pleno Morumbi. O vídeo viralizou e mostrou a importância de Matheus Ferraz, que, recuperado da lesão, está garantido em 2020 e confiante em grande temporada pessoal e do Fluminense.

O DIA: Você chegou sob desconfiança e era um dos destaques até se machucar. A que deve esse bom desempenho? Foi um dos melhores anos da carreira?

MATHEUS FERRAZ: Quando cheguei ao Fluminense, tinha certeza de que ia conseguir desempenhar um bom papel, pois vinha me preparando para isso. Sabia que estava pronto para a maior oportunidade da minha carreira. Vim confiante e pronto para desenvolver um ótimo trabalho. Apesar da lesão ter atrapalhado, vinha sendo um grande ano, sem dúvida.

Como foi o início de trabalho com a necessidade de sair jogando na defesa? Foi um desafio?

No começo a gente estranha um pouco, pois não estávamos acostumados a jogar assim, correndo alguns riscos na saída de bola. Mas o Fernando Diniz foi muito importante para todos nós. Ensinou muitas coisas e sempre nos incentivava a dar o nosso melhor dentro de campo. É um grande treinador e torço para que ele tenha sucesso no futebol. Foi um desafio para todos e acredito que a gente tenha conseguido assimilar bem a ideia de jogo dele.

Você começou no Santos, mas a chance num dos chamados grandes só reapareceu com o Fluminense, aos 34 anos. Acha que demorou? Por quê?

Na verdade, eu quase vim para o Fluminense em 2015. Na época, o clube me procurou, mas eu já tinha dado a minha palavra ao Sport que iria permanecer e o negócio não se concretizou. Não fico pensando muito se demorou ou não. O importante é que aconteceu e estou muito feliz no Fluminense hoje.

Como recebeu a notícia de que não poderia jogar mais na temporada? Estará 100% no início de 2020?

Com muita tristeza. Vivia um ótimo momento e estávamos prestes a disputar os jogos importantes da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Mas confiei em Deus e fiz uma ótima recuperação, até mesmo menor do que o prazo estabelecido na época da lesão. Estarei 100% na pré-temporada e estou com muita expectativa para fazer um grande ano em 2020.

Surpreendeu a repercussão do vídeo dos bastidores com seu discurso aos companheiros? Por que optou naquele momento por falar?

Depois que parei para ver o vídeo, surpreendeu um pouco. Nem eu imaginava que iam sair palavras com aquela facilidade. Busco sempre apoiar meus companheiros, principalmente nas horas difíceis. O Paulo Angioni (diretor de futebol) me convidou para integrar a delegação e passar um incentivo. Aceitei prontamente. O time precisava de todos unidos naquele momento.

Ao longo do ano você fazia trabalho complementar na academia e era um dos últimos a sair do campo. Por quê?

Sempre fui um jogador de trabalhar muito em todos os aspectos. Então sempre procuro fazer muitos exercícios complementares, desde a parte muscular até um trabalho de força, alongamento e imersão no gelo para ajudar na recuperação. Sempre tive esse pensamento de trabalhar um pouco a mais, porém, sem passar do limite. Por isso acredito que ajude no meu desempenho em campo.

Você é considerado uma liderança no grupo, principalmente pela postura e exemplo. Concorda? E como vê seu papel dentro do elenco para 2020?

O grupo tem vários jogadores experientes e que também exercem uma liderança. A gente procura sempre ajudar, principalmente os mais jovens e que ainda estão começando no futebol. Temos alguma rodagem e é importante essa união. Tento cumprir o meu papel em busca sempre do melhor para o clube.

Que balanço faz do Fluminense em 2019? E como projeta 2020?

Acho que poderíamos ter tido melhor sorte em alguns momentos. Perdemos jogos em que fomos melhores que o adversário, mas a vitória escapou no fim. Foi um ano com mudanças de treinadores e diretoria, e acredito que em 2020 tenhamos uma estabilidade maior para fazer grande temporada.