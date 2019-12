Fluminense terá o retorno de jogadores emprestados e Odair irá fazer avaliação

Rio - Pensando na formação do elenco para 2020 o técnico Odair Hellmann pode ter jogadores que não foram aproveitados ou tão aproveitados por outros treinadores ao longo da temporada. Ao todo cinco atletas retornam de empréstimos: o zagueiro Reginaldo, o volante Orejuela e os atacantes Robinho, Matheus Alessandro e Lucas Fernandes.



Destes jogadores com contratos, o único mais extenso, até 2021, é o do zagueiro Reginaldo. O defensor atuou no clube em 2017 e parte de 2018, tendo disputado 35 jogos. Acabou emprestado para a Ponte Preta e atuou por uma temporada e meia. O atleta foi bem em seu início no time de Campinas, mas caiu de produção nessa temporada



"Ele chegou em 2018 e fez dupla com o Renan Fonseca. A equipe teve a melhor defesa daquele ano e não subiu por pouco. O Reginaldo foi um dos melhores jogadores da equipe e, por isso mesmo, trataram de renovar esse empréstimo para 2019. Porém, esse ano, o jogador não foi tão bem. Ele iniciou o ano como titular, mas perdeu a posição. O desempenho de 2018 não se repetiu em 2019. Ele sofreu uma lesão muscular que acabou prejudicando e, depois, não voltou ao time titular", revelou o repórter Antônio Luppi que cobre o dia a dia da Ponte Preta pela Rádio Bandeirantes.



O defensor não terá seu empréstimo renovado como já havia adiantado o clube paulista. O nome de Reginaldo vem sendo ventilado no Avaí para a próxima temporada.



Contratos até 2020



Um dos jogadores que surgiram como promissor no Fluminense foi o atacante Matheus Alessandro. Juntando 2017 e 2018, o jogador atuou em 56 jogos e marcou apenas um gol. Acabou emprestado, nessa temporada, para o Fortaleza, mas não teve muitas chances com Rogério Ceni.



"O Fortaleza já tinha tentado essa contratação no ano passado. Um jogador que gosta de atuar em velocidade pelas beiradas, mas não conseguiu uma sequência de jogos e nem ser titular em nenhum momento. O Matheus não conseguiu assimilar a filosofia do Rogério Ceni que preza bastante pelo entendimento tático do jogo. A temporada foi bem abaixo do esperado. Um dos atletas que menos atuaram. Podemos dizer que foi uma passagem bem discreta", afirmou o repórter André Almeida, do Jornal Diário do Nordeste.



Matheus Alessandro disputou apenas 16 jogos na temporada. No Campeonato Brasileiro foram só oito partidas. Sendo nenhuma como titular.



Robson Azevedo da Silva, Robinho, chegou ao Flu em meados de 2017 e nunca conseguiu se firmar. Desde então, o atleta vem sendo emprestado pelo clube carioca. Passou pelo América-MG, CSA e Vila Nova-GO.



- Posso dizer que, como boa parte do elenco do Vila na temporada, o desempenho do Robinho foi ruim. Aconteceu uma situação pontual com o jogador, não sei o quanto isso contribuiu para que ele não tivesse confiança. Ele foi cobrado por torcedores em uma rede social e acabou respondendo de uma forma que não agradou dentro do grupo. Depois disso foi perdendo espaço e ficou no banco de reservas - revelou o repórter Charlie, da Rádio Sagres de Goiânia.



Assim como aconteceu no Rio, o jogador também não conseguiu despontar em Goiás. em 23 jogos na temporada, marcou apenas um gol.



Jefferson Orejuela e Lucas Fernandes também voltam de empréstimos. Sobre o primeiro, nos últimos dois anos, foi para a LDU. Nesta temporada atuou em 32 partidas e não marcou nenhum gol. Vale ressaltar que é um dos que mais atuaram no ano sendo substituído apenas em três oportunidades. Um jogador que atua no combate. Pegando essa temporada foram 4 cartões amarelos e um vermelho. A LDU quer seguir com o jogador, mas ainda vai precisar entrar em acordo com o Flu.



Já Lucas Fernandes, outro que não conseguiu se firmar no Flu desde que chegou, atuou nessa temporada no Consadole Sapporo, do Japão. Disputou 40 jogos e marcou três gols. Durante essa temporada alternou titularidade com banco de reservas. Dos três gols marcados, o último foi em dezembro, no dia 7, na derrota por 2 a 1 para o Kawasaki Frontale.