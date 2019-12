Fluminense tem semana importante para definição de 2020

Rio - O Fluminense terá uma semana importante para a definição de entrada e saída de jogadores para 2020. Na lateral direita, Gilberto, emprestado pela Fiorentina, da Itália, prioriza a permanência no Tricolor, onde está desde 2017, e o presidente Mário Bittencourt já revelou estar perto de acerto com o clube italiano para manter o jogador no Rio. A ideia, inclusive, é de aquiri-lo em definitivo.

Já outros jogadores estão em fim de contrato, como Allan e Caio Henrique, emprestados por Liverpool, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha, respectivamente. Os volantes estão na mira de outros clubes da Série do Brasileirão.

Em relação ao zagueiro Klaus do Internacional, o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, negou que o Tricolor tenha interesse no jogador. Já o atacante Everaldo, da Chapecoense, e o meia Thiago Galhardo, do Ceará, estão nos planos do clube carioca para o ano que vem.