O Fluminense tem se movimentado no mercado em busca de reforços e está próximo de acertar com Thiaguinho, do Corinthians. O volante de 22 anos estava emprestado ao Oeste, onde disputou a Série B. A informação é do site 'Globoesporte.com' e confirmada pela reportagem.

Além de Thiaguinho, os dois clubes também conversam sobre o atacante de 22 anos Marquinhos, que disputou a Série B pela Ponte Preta, segundo o site "Meu Timão". Os dois jogadores não agradaram ao novo técnico Tiago Nunes, que não conta com os dois. As conversas são por contratação por empréstimo.

Em Teresópolis, onde faz o curso para tirar a Licença Pro da CBF, Odair Hellmann conversou com Renan Freitas, técnico do Oeste, para conhecer um pouco mais sobre Thiaguinho, possível comandado seu em 2020 pelo Fluminense. O volante recebeu proposta de renovação cde empréstimo para disputar o Campeonato Paulista. Entretanto, a possibilidade de disputar a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro agradou.