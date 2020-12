Por O Dia

Publicado 10/12/2020 12:34

Rio - Muito elogiado na vitória sobre o Athletico-PR, o volante Martinelli pode desfalcar o Fluminense contra o Vasco. O jogador sentiu um problema na coxa esquerda em treino nesta quinta-feira e iniciou tratamento para tentar estar à disposição de Marcão para o próximo domingo.

Aos 19 anos, o volante estreou entre os profissionais no dia 30 de novembro, no empate por 0 a 0 com o Bragantino. Depois, ele foi titular na partida contra o Furacão. Os dois jogos aconteceram no Maracanã.