Rio - Fluminense e o lateral-direito Gilberto estão perto de um desfecho sobre a permanência do jogador no clube, em 2020. O atleta de 26 anos tem os direitos econômicos vinculados a Fiorentina, da Itália e está emprestado ao Tricolor até o dia 31 de dezembro, mas as conversas entre as partes envolvidas evoluíram e os italianos deram sinal verde para que ele seja adquirido em definitivo pelo clube das Laranjeiras.



Gilberto tem contrato vigente com a equipe de Florença até junho de 2021, mas uma cláusula no compromisso de empréstimo ao Flu previa a possibilidade de compra por 3,5 milhões de euros. O Tricolor propôs a divisão dos direitos econômicos do lateral pela metade e ofereceu pagar uma parte do valor previsto.



Os dois clubes ainda discutem o tempo de contrato e salário para fechar negócio. Em coletiva no CT José Castilho, na última sexta-feira, o presidente Mário Bittencourt havia revelado que aguardava resposta dos italianos sobre a proposta tricolor, sem entrar em detalhes.



A temporada de 2019 foi marcada por altos e baixos para Gilberto. Diferentemente do ano anterior, quando foi um dos destaques do Fluminense, o lateral-direito não conseguiu manter a regularidade e sofreu um pouco com as críticas da torcida. Com Fernando Diniz, chegou disputar a posição com Igor Julião, mas recuperou o status de titular com com Oswaldo de Oliveira e Marcão. Ao todo, fez 49 jogos e balançou a rede duas vezes.