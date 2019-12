Odair inicia novo ciclo

Com o término do curso para tirar a licença Pro da CBF, Odair Hellmann será apresentado hoje pelo Fluminense para dar início oficialmente ao seu ciclo no clube das Laranjeiras. Os trabalhos já foram iniciados desde o acerto na semana passada e o novo técnico tricolor analisou o elenco, ouviu sobre as negociações de renovação e tratou de contratações.

Também em Teresópolis, o ex-técnico e novamente auxiliar Marcão passou informações sobre os jogadores que permanecem para a temporada de 2020. Apesar de muitas saídas, a diretoria tricolor trabalha para manter a base do time, com até oito nomes podendo ser mantidos no elenco.

Muriel, Ganso e Marcos Paulo já estão garantidos (além de Matheus Ferraz, que retorna após cirurgia no joelho direito). Nino e Gilberto têm encaminhadas as renovações, enquanto o Fluminense está otimista em manter Digão, Allan e Yuri. Apenas Caio Henrique é o caso mais complicado e deve seguir o caminho de Yony González e Danielzinho, que saíram.

Digão perto de ficar

O Fluminense conseguiu a liberação do Cruzeiro para manter o zagueiro Digão. Resta definir se haverá novo empréstimo, rescisão ou compra, com o Tricolor deixando parte dos direitos econômicos para os mineiros, que têm contrato com o jogador apenas até junho de 2020. A diretoria também negocia com Digão a questão salarial.