Ex-Fluminense, João Pedro é apresentado para a torcida do Watford antes de jogo

Inglaterra - O atacante João Pedro, ex-Fluminense, foi apresentado para a torcida do Watford antes da partida contra o Manchester United neste domingo. O jogador de 18 anos entrou em campo segurando a camisa do clube com seu nome e numeração.

João Pedro que vestirá a camisa 17 estará a disposição do lanterna do Campeonato Inglês a partir do dia 1º de janeiro de 2020. O clube que ainda não venceu na competição, somou apenas nove pontos em 18 partidas.

Apresentado pra torcida



Queremos ver você em campo logo viu, @DeJesusofiicial!#WatfordFC pic.twitter.com/aIn35dYdsN — Watford FC (@WatfordBrasil) December 22, 2019

Cria de Xerém, o atacante já havia sido contratado pelo time inglês antes mesmo de estrear pelo profissional do Fluminense. Pela equipe principal, o jovem teve um ótimo início, fazendo inclusive três gols contra o Atlético Nacional em partida da Sul-Americana.

Apesar do bom início, seu rendimento caiu no final da temporada e foi pouco utilizado por Marcão, que ficou à frente do time nos últimos compromissos do Fluminense.