Fluminense estaria interessado em atacante que disputou o Brasileiro pelo Vasco

Rio - O atacante Rossi, de 26 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Vasco pode parar no Fluminense em 2020. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor deseja contratar o atleta para a próxima temporada.

Pelo Cruzmaltino, em 2019, Rossi marcou quatro gols e deu oito assistências em 41 jogos. O atacante pertence ao Shenzhen, da China, e sua permanência no Brasil é incerta. Além do Vasco, o Atlético-MG aparece como um outro possível interessado no jogador.

Os constantes atrasos salariais que enfrentou nesta temporada pelo Vasco podem atrapalhar a sua permanência. O Fluminense também teve problemas semelhantes em 2020.