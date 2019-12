Fluminense faz oferta para manter Allan e mantém esperança por Caio Henrique

Rio - Na busca de manter a base da atual temporada para o próximo ano, o Fluminense fez uma oferta para tentar adquirir em definitivo o meia Allan, que pertence ao Liverpool. Além disso, o Tricolor ainda mantém alguma esperança em conseguir a permanência de Caio Henrique. As informações são do "globoesporte.com".

A situação de Allan é a considerada menos complicada para o Fluminense. O Liverpool informou que não tem interesse em empréstimo, apenas em venda. Desta forma, o Tricolor apresentou uma proposta para adquirir o volante em definitivo. O contrato do brasileiro com os Reds vai apenas até o meio do ano que vem.

Já o caso de Caio Henrique é mais difícil. O lateral tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2021 e tem sido procurado por diversos clubes, dentre eles o Grêmio. Recentemente, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt também afirmou ter ficado ciente de uma oferta de 12 milhões de euros ao clube espanhol. O Flu fez uma oferta de empréstimo de mais um ano aos espanhóis.