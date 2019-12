Para manter Allan, Fluminense pode dar prioridade ao Liverpool sobre futura venda de jovens

Rio - O Fluminense busca com muitos esforços a manutenção de Allan, um dos destaques do Tricolor no Brasileiro. Na negociação com o Liverpool, a equipe carioca pode utilizar a sua base como forma de convencer a equipe inglesa, que tem os direitos sobre o meia titular do Fluminense na última temporada. As informações são do portal "UOL".

Destaques na base do Fluminense, o volante André e o meia Wallace são monitorados pelo Liverpool, que enviará representantes para observá-los na Copa São Paulo. Sabendo do interesse dos ingleses pelos jogadores, o clube pode ceder uma prioridade de compra com valor estipulado para convencê-los a ceder Allan.

A negociação para manter Allan não é fácil para o Fluminense. No entanto, o clube, aos poucos, vai se aproximando de um acerto. A boa proposta salarial agradou o jogador, mas o Liverpool ainda é um obstáculo para fechar negócio.