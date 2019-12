Odair Hellmann dá aval e Pablo Dyego renova com o Fluminense por dois anos

Rio - Depois de adquirir o Gilberto em definitivo, Pablo Dyego também segue no Fluminense para a próxima temporada. Com o aval de Odair Hellmann, o Tricolor renovou o contrato do atacante para até o fim de dezembro de 2021. O vínculo ainda não foi assinado, mas já está tudo certo entre as partes. A informação foi publicada em primeira mão pelo Uol e confirmada pelo LANCE!.



O principal personagem para a permanência do jogador no clube foi o novo treinador do clube das Laranjeiras. Odair Hellmann quer um atleta de velocidade para puxar os contra-ataques, além da força física. Deste modo, Pablo Dyego tem o porte ideal para o pedido. Deste modo, ele deve receber mais oportunidades em 2020, com as saídas de João Pedro e Yony González.



Ele tem 25 anos e é formado nas categorias de base do Tricolor. Em 2019, atuou em 13 partidas e marcou um gol. No fim do ano, mostrou versatilidade ao entrar no decorrer de alguns jogos na lateral-direita.