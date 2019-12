Dirigente do Fluminense afirma que Allan deseja permanecer em 2020

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Allan, de 22 anos, tem futuro indefinido em 2020. De acordo com o diretor-executivo de futebol do clube, Paulo Angioni, o jogador deseja permanecer no Tricolor das Laranjeiras para a próxima temporada.

"Ele (Allan) quer ficar aqui. Ele deu certo aqui e não quer mudar. Minha história com ele é engraçada: brigaram comigo por eu não ter dado ouvidos para a indicação. Mas tinham esquecido de indicar. Quando ofereceram, fechei. É um jogador incrível, muito decisivo. O presidente está fazendo ações de grande austeridade para mantê-los (Allan e Caio Henrique). Está muito empenhado. Há de se ter esperança. O Fluminense ofereceu algo que duvido que outro clube brasileiro equipare", afirmou.

Allan pertence ao Liverpool. De acordo com o portal, o Tricolor fez uma proposta em dinheiro para comprar 50% dos seus direitos econômicos, mas os ingleses desejam vender 100%. As duas partes seguem em negociação.