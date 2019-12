Fluminense negocia com meia do Vitória e atacante do Santos

Rio - Ainda tímido no mercado de contratações, o Fluminense tem focado no ataque. Perto de anunciar Caio Paulista, ex-Avaí, e sondando Rossi, do Vasco, a diretoria tricolor fez propostas pelo meia Yago, do Vitória, e pelo atacante Felippe Cardoso, do Santos, segundo o site Saudações Tricolores. Os dois viriam por empréstimo até o fim de 2020.

Yago, de 24 anos, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás e foi titular boa parte do ano, mas pertence ao Vitória, que está na Série B e não tem condições de pagar o salário. Por isso, são boas as chances de um acerto. E Felippe Cardoso, de 21 anos, estava no Ceará também por empréstimo, perdendo espaço no segundo semestre. Ele foi liberado pelo Santos por problemas disciplinares e não está nos planos.



O meia Yago também pode jogar como volante e seria uma reposição para a saída de Danielzinho. Já o centroavante Felippe Cardoso viria para uma das posições mais carentes do elenco para 2020. Os dois nomes foram apresentados pelo departamento de scout do Fluminense e aprovados pelo técnico Odair Hellmann.