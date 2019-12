Auxiliar de Odair no Fluminense fala sobre Caio Henrique: 'Pedimos que fique'

"O Caio Henrique é um dos jogadores que pedimos que fique. É um jogador chave, que pode atuar no meio-campo também. É um jogador muito interessante", disse Dulac em entrevista à Rádio Gre-Nal, na manhã deste domingo, antes de completar:



"O mercado não está fácil. O Fluminense também não tem grande poder aquisitivo."



Segundo informações da Rádio Gre-Nal, o Grêmio é um dos interessados em contar com Caio Henrique para a próxima temporada e, inclusive, já teria chegada a um acordo com o Atlético de Madrid. O clube gaúcho estaria aguardando o fim do contrato com o Fluminense, que tem a preferência na sua compra, para finalizar a negociação. Maurício Dulac, que trabalhou com Odair Hellmann no Internacional e é o único profissional que o técnico trouxe consigo para o Fluminense, também falou sobre o que espera para o trabalho no Tricolor.



"A expectativa muito boa de fazer um bom trabalho no Fluminense. Já começamos o planejamento desde a oficialização", finalizou Dulac.

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense em 2019 ainda não tem sua situação definida para a próxima temporada. O volante/lateral-esquerdo Caio Henrique tem contrato de empréstimo com o Tricolor até o dia 31 de dezembro e o clube se esforça para tentar ficar com o jogador, mas negociação com o Atlético de Madrid é complicada. Mas Maurício Dulac, auxiliar de Odair Hellmann, revelou que a comissão técnica solicitou a renovação do jogador.