Fluminense entra na briga para contar com lateral ex-Corinthians

Rio - Ainda sem definição sobre a permanência do lateral-esquerdo Caio Henrique, o Fluminense entrou na briga por Guilherme Arana, ex-Corinthians, que pertence ao Sevilla, da Espanha. As informações são do "Globoesporte.com".

No entanto, a negociação é tratada como difícil, visto que o clube carioca ainda tem esperanças de contar com Caio para a próxima temporada. Sendo assim, foi um dos últimos times a enviar propostas para os representantes de Arana. Além do Flu, o Grêmio também está de olho no defensor. O clube gaúcho também é um dos possíveis destinos de Caio Henrique.

Os responsáveis por gerir a carreira do lateral, irão juntar todas as propostas e levarão ao Sevilla, clube que o brasileiro tem contrato. Gulhereme Arana, estava desde setembro emprestado ao Atalanta, da Itália. Por lá, o defensor atuou em apenas quatro partidas e já falou publicamente que deseja mudar de clube, não descartando uma permanência na Europa.