Ex-Fluminense, João Pedro pode estrear pelo Watford neste sábado: 'Muita raça e vontade'

Rio - Contratado pelo Watford antes de realizar a sua primeira partida como jogador profissional pelo Fluminense, João Pedro eve ser relacionado pela primeira vez pelo Watford para o confronto com o Tranmere Rovers, da terceira divisão, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A expectativa é que o atacante revelado em Xerém comece a partida no banco.

Apesar da lista oficial de relacionados não ter sido divulgada, o clube deu indícios de que será a primeira aparição do brasileiro com a camisa do Watford ao divulgar uma entrevista do brasileiro com a legenda "nossa próxima estrela brasileira".

"Estou bastante animado porque meu sonho sempre foi jogar aqui na Inglaterra, então estar podendo estrear com a camisa do Watford é motivo de muita felicidade para mim e minha família", prosseguiu João Pedro.

"(Se entrar mostraria) Muita raça e vontade para ganhar o jogo. Acho que a emoção vai ser muito forte por eu estar realizando um sonho que eu tenho desde pequeno."

Enquanto se desenvolve no aprendizado do inglês, João Pedro concedeu a entrevista em português. No entanto, agradeceu o apoio do clube nesse processo de adaptação.

"Estou me adaptando muito rápido. Os companheiros e a comissão do Watford me ajudam bastante, têm paciência também, porque estou aprendendo inglês aos poucos, então está indo muito bem."

Na lanterna do Campeonato Inglês, o Watford vive uma fase de recuperação e está invicto há quatro jogos, com três vitórias e está a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe pelos pontos corridos da Inglaterra será contra o Bournemouth, no dia 12 de janeiro, às 11h (de Brasília).