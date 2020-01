Rio - O Fluminense estaria perto de contar com o volante Yago Felipe, do Vitória. O jogador que estava no Goiás não permanecerá no Esmeraldino, que tentou a renovação junto ao clube nordestino, que é o detentor dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com Túlio Lustosa, o diretor de futebol do Goiás, as negociações para a manter o atleta no clube estão encerradas e revelou o provável destino do meio campista de 24 anos. "Ele (Yago Felipe) não segue. Pelo o que o agente dele me passou, está fechado com o Fluminense. São valores que não conseguiríamos chegar, nem com o Vitória nem com o atleta", comentou ao jornal "O Popular".

Yago foi titular em 30 jogos pelo clube de Goiana e fez dois gols. Ele foi uma das peças importantes do clube na temporada.