Mais uma perda? Atlético-MG entra na briga para ter Allan, do Fluminense

Rio - Odair Hellmann, na chegada ao Fluminense, fez um apelo público para que Caio Henrique e Allan, com contratos de empréstimos encerrados, permaneçam no clube em 2020. Mas, com a grana curta, o pedido fica só no discurso. O primeiro está quase fechado com o Grêmio, e o segundo tem tudo para defender o Atlético-MG. O Galo tem conversas com o Liverpool, da Inglaterra, dono do passe de Allan, e avançou na negociação para contratá-lo. A informação é da Rádio Itatiaia.

O valor oferecido pelo Atlético-MG é de R$ 12 milhões para comprar 80% dos direitos econômicos de Allan. O desejo do clube mineiro pelo volante vem desde o fim da temporada. Allan cabe no estilo recentes de contratações do Atlético: jogadores jovens (tem 22 anos), que frequentam as seleções de base - casos do lateral Guga e do goleiro Cleiton.

Pelo lado do Fluminense, a estratégia é a mesma utilizada com Caio Henrique: apelar para o emocional, já que é quase impossível concorrer financeiramente com a proposta do Atlético. Allan defendeu a base do Internacional, mas ainda nos juniores foi vendido ao Liverpool. Sua primeira aparição no cenário nacional, portanto, foi na última temporada pelo Fluminense, onde atuou em 47 jogos.