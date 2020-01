Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Fred pode voltar ao clube em 2020. Segundo o jornal "O Tempo", de Minas, o jogador recebeu uma proposta para retornar às Laranjeiras.

Segundo a publicação, a oferta para o retorno do artilheiro seria por um contrato de um ano. No entanto, os representantes do jogador negam a proposta.

Fred tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020. No entanto, as dívidas do clube mineiro com o atleta e seu alto salário podem facilitar uma possível saída.