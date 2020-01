Fluminense entra na briga com Boca Juniors e River Plate por volante paraguaio

Rio - Mirando reforços para a temporada que se inicia no próximo dia 19, o Fluminense está bastante ativo no mercado de transferências. De acordo com a 'TNT Sports', da Argentina, o clube carioca realizou uma proposta pelo volante Andrés Cubas, do Talleres-ARG. Segundo o portal, a oferta do Tricolor é de R$ 11 milhões.



No entanto, o Fluminense não é o único clube de olho no meio-campista de 23 anos. Ainda conforme o veículo argentino, Boca Juniors e River Plate também estão na briga para levar Cubas. Na última segunda-feira, o Tricolor encaminhou as chegadas do volante Henrique e do lateral Egídio, ambos do Cruzeiro.



Kevin Quevedo, do Allianza Lima; Federico Martínez e Ignacio Fernandez, do Liverpool-URU; e Michael Rangel, do América de Cali, também foram sondados, mas os altos valores esfriaram as negociações. Revelado no Boca Juniors, o paraguaio também defendeu o Pescara, da Itália, e o Defensa y Justicia antes de se juntar ao Talleres.