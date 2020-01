Ainda em formação, elenco se apresenta à espera de Allan

O Fluminense se apresenta hoje para a pré-temporada de 2020 ainda com o elenco em formação. Entre permanências, saídas e chegadas, a diretoria tricolor busca reforços — principalmente volantes e atacantes — e também tenta manter Allan.

O futuro do volante virou novela com reviravolta surpreendente após praticamente acertar com o Atlético-MG, disposto a pagar R$ 3 milhões de euros (cerca de R$ 13,6 milhões) ao Liverpool. Em nova rodada de negociação, o Fluminense aceitou a contraproposta dos ingleses de 3,7 milhões de euros (quase R$ 17 milhões) em oito parcelas por dois anos, por 90% dos direitos econômicos.

Parte do dinheiro viria da venda de Orejuela ao Querétaro, do México, por cerca de R$ 4 milhões por 60% dos direitos. Entretanto, o Atlético-MG não desistiu do jogador de 22 anos.

Apesar do otimismo do Fluminense, que recebeu do Liverpool a documentação para finalizar a compra, Allan esteve ontem em Belo Horizonte. O volante havia acertado tudo com o Atlético-MG e busca uma definição.

Enquanto isso, o Tricolor tenta outro volante. Hudson é a principal aposta, apesar do alto salário. Num primeiro momento, o São Paulo não está disposto a dividir os vencimentos e as partes buscam um acordo pelo empréstimo.

Das novidades, Caio Paulista, Felippe Cardoso e Yago são esperados na apresentação. O Tricolor também fechou com Egídio e Henrique, liberados pelo Cruzeiro. O lateral de 33 anos assinará por dois anos e o volante de 34 será emprestado até dezembro. Digão também negocia com os mineiros para renovar com o Fluminense.