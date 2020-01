De contrato novo, Pablo Dyego projeta futuro no Fluminense: 'Quero fazer história'

Pablo Dyego em treino com o Fluminense - Reprodução Twitter

Pablo Dyego momentos antes de entrar na partida contra o Corinthians, pela Sul-Americana - Lucas Merçon

Rio - Ano novo, vida nova. Isso é o que espera Pablo Dyego, atacante do Fluminense. Em entrevista exclusiva ao, o jogador de 25 anos, que renovou o seu contrato até 2021 com o clube das Laranjeiras, revelou suas expectativas para os próximos dois anos com a camisa Tricolor.Cria de Xerém e assumidamente tricolor, o camisa sete no último Brasileiro afirmou que deseja participar das conquistas de troféus, além de ser lembrado na história do clube. "Quero ajudar o Fluminense a conquistar títulos e escrever meu nome na história do meu clube de coração. Seria uma forma de retribuir tudo que o Fluminense fez por mim."Com o fim da temporada, os atacantes João Pedro e Yony González deixaram a equipe. Perguntado se com essas duas baixas as chances de se firmar na vaga aumentam, Pablo comentou sobre a forte disputa pela posição e não descartou uma possível titularidade."A luta é essa. A concorrência é difícil, mas sabemos que com trabalho, respeito aos colegas e regularidade, posso sim conquistar a titularidade."Das 13 partidas disputadas no ano pelo atacante, sete delas Marcão estava no comando da equipe. Pablo Dyego, que o considera um ídolo, demonstrou ter um carinho especial pelo treinador e acredita que ele tem tudo para prosperar na carreira."Marcão é ídolo para todos nós tricolores. Trata todo mundo igual. Sabe a linguagem do jogador. Já jogou com essa camisa. Sabe como cada um pensa. Ele me conhecia desde a sua primeira passagem na comissão técnica do clube em 2014, ano que subi, fiquei muito feliz com mais esta passagem dele no comando técnico do time. Mostrou sua capacidade e deu chance a todos. Tem tudo para ser técnico brilhante lá na frente"."Ainda vou conhecê-lo, mas temos boas referências dele, espero que ele consiga sucesso aqui e nos ajude a conquistar bons resultados"."Sempre conversam conosco, contam suas experiências, conquistas, derrotas, um constante aprendizado pra nós mais jovens"."A importância é gigante. Se não fosse Xerém eu sinceramente não sei o que estaria fazendo hoje. Moldou meu caráter, me ensinou a ter mais disciplina e responsabilidades. Meu maior sonho é conquistar títulos com a camisa do meu clube de coração, o Fluminense".