Fluminense encaminha retorno de atacante junto ao Internacional

Rio - O Fluminense está próximo de acertar o retorno do atacante Wellington Silva, que estava emprestado ao Internacional. O jogador está fora dos planos da equipe gaúcha, que aceitou liberá-lo. As informações são do portal "UOL".

Segundo a publicação, o vínculo do atacante com o Tricolor, que iria até o meio de 2020, deve ser estendido por mais uma temporada e meia.

Wellington Silva terá sua terceira passagem com a camisa do Fluminense, clube que o revelou. No ano passado, ele chegou a trabalhar com o técnico Odair Hellmann no Internacional.