Grêmio acerta empréstimo de Caio Henrique, que não joga mais pelo Fluminense, diz jornal

Rio - Destaque do Fluminense na última temporada, o lateral-esquerdo Caio Henrique está próximo de deixar o clube das Laranjeiras. De acordo com o jornal 'Marca', o Atlético de Madrid, dono dos direitos do jogador de 22 anos, vai emprestar o atleta ao Grêmio até o final da temporada.



Além da cessão até dezembro de 2020, o Grêmio terá a opção de compra junto ao Atlético de Madrid pelo valor de 12 milhões de euros (R$ 54 milhões). Caso os colchoneros recebam alguma proposta pelo lateral antes do fim do contrato com os gaúchos, os espanhóis podem romper o empréstimo e negociar o atleta.



Além de poder romper o contrato de empréstimo se assim desejar, o Atlético de Madrid também poderá pedir o retorno do jogador à Espanha caso julgue necessário para o elenco. Ainda conforme informado pelo jornal, o Flamengo também teria realizado uma proposta por Caio Henrique, que disputará o Pré-Olímpico pela Seleção.