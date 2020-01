Em negócio por Hudson, São Paulo terá preferência de compra por joia do Fluminense

O volante Hudson já desembarcou no Rio de Janeiro e pode ser anunciado como novo reforço do Fluminense a qualquer momento. No entanto, o negócio só foi possível por conta de uma cláusula contratual que pode levar uma joia de Xerém ao São Paulo. De acordo com o 'Globoesporte.com', o clube paulista tem preferência de compra por Wallace, de 18 anos.



Titular da equipe na Copa São Paulo de Futebol Jr. é dado como uma das grandes promessas da base do Fluminense. Wallace é da mesma geração que revelou recentemente os atacantes João Pedro, negociado com o Watford, e Marcos Paulo. Ainda conforme informado pelo portal, o Liverpool já monitora de perto o jovem atleta do Tricolor.

Wallace, joia da base tricolor - Mailson Santana/FLU



Caso apareça alguma proposta por Wallace, o Fluminense terá que consultar o São Paulo primeiro para saber se os paulistas igualarão a oferta recebida. Hudson chegará por empréstimo ao Fluminense e fica até o fim do ano na equipe carioca.