Joia da seleção peruana estaria fechado com o Fluminense

Rio - O Fluminense estaria muito perto de anunciar mais uma contratação para a temporada. De acordo com o site "Saudações Tricolores", o clube carioca já teria se acertado com o Sporting Cristal para a compra dos direitos econômicos de Fernando Pacheco, atacante peruano de 20 anos, que é um dos destaques da seleção olímpica do país.

Segundo apuração do portal "Globoesporte.com", o Tricolor teria que desembolsar 700 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões) por 50% do passe do jogador. O contrato deverá ter duração de três anos.

Fernando é um jogador que atua pelos lados do campo. Suas características são habilidade com a bola, velocidade e vigor físico.