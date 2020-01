Após ser dispensado na base, Caio Paulista volta ao Fluminense: 'Não estava à altura'

Rio - Das seis contratações do Fluminense que já treinam com o elenco na pré-temporada, Caio Paulista conhece bem o clube. Jogador da base, foi dispensado em 2017 e precisou começar tudo de novo. Quis o destino que o atacante de 21 anos tivesse uma nova oportunidade de mostrar que pode ser jogador do Tricolor, até mesmo para cumprir uma promessa para a mãe.

Apresentado ao lado de Felippe Cardoso, Caio Paulista vestiu a camisa 18 cheio de esperanças de uma passagem diferente no Fluminense. Na base, começou a jogar como centroavante, mas passou para as pontas, onde perdeu espaço nos juniores e saiu. No Avaí, voltou a chamar a atenção da diretoria Tricolor no Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter feito gol em 35 jogos no ano.

"É um clube que eu sempre gostei e me acolheu muito bem. Quando cheguei na base, não tive tanta sequência, até porque tinha jogadores na minha frente que estavam melhores. O fato de ter saído foi porque eu deixei a desejar em algum momento. Não estava à altura. Quando dei um passo no Avaí, sabia que era uma nova oportunidade. Falei pra minha mãe que um dia ia voltar ao Fluminense e que seria diferente. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes", disse Caio Paulista, que tinha outras propostas de clubes da Série A, mas optou pelo Fluminense.

Mas Caio não é o único que considera o Fluminense um recomeço. Emprestado pelo Santos após passagem no Ceará em 2019, Felippe Cardoso tem mais uma chance de mostrar seu potencial de quando começou nos profissionais, pela Ponte Preta. Com apenas dois gols marcados na temporada passada, o centroavante perdeu espaço na equipe cearense e jogou pouco desde setembro, mas aposta em vida nova a partir de 2020.



"Na Ponte Preta foi onde tive mais sequência de jogo. Ainda muito novo, onde comecei a fazer gols. Mas por infelicidade de lesão eu parei e não consegui dar continuidade. Tenho certeza que aqui vou ter chance e vou aproveitar. O ano de 2019 foi difícil. Mas Deus está dando mais uma oportunidade em um grande clube. E eu tenho certeza que poderei fazer um grande ano", afirmou o novo camisa 19 tricolor.