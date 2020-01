Rio - O volante Hudson é o novo reforço do Fluminense. O jogador teve seu nome publicado no BID da CBF na tarde desta sexta-feira e vestirá a camisa tricolor em 2020.

Hudson chega ao Fluminense emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. O clube carioca, porém,ainda não anunciou a contratação.

Além de Hudson, o Tricolor já fechou as contratações de Felippe Cardoso e Caio Paulista, além do técnico Odair Hellmann. Egídio e Henrique, do Cruzeiro, fizeram exames e também deve ser anunciados.