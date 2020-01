Fluminense vai atrás de jovem uruguaio, que diz: 'Chance incrível'

Rio - O Fluminense segue trabalhando antes do início dos jogos neste ano para reforçar a equipe do técnico Odair Hellmann. E o nome da vez é do atacante Michel Araujo, do Racing, do Uruguai, com quem tem contrato até 2021, renovado em setembro de 2018. A negociação foi noticiada inicialmente pela "Rádio Sport 890" e confirmada pelo LANCE!.



Michel Araujo tem 23 anos e é natural do Uruguai. O L! apurou que o Fluminense fez no início da semana uma proposta formal pelo jogador, e aguarda uma definição de seus representantes com a diretoria do Racing. Há outros interessados no atacante, mas a oferta brasileira vem sendo considerada a melhor entre os envolvidos.

A reportagem também conversou com Michel Araujo, ontem à noite. Ele confirmou que já recebeu a proposta do Fluminense e que a negociação está em andamento. O atacante destacou ainda a felicidade pela oportunidade de chegar ao Tricolor, tendo a confiança de desempenhar bem o seu futebol.



"Sim, o Fluminense enviou uma proposta por mim, há agora uma negociação com o Racing e com meus empresários. Vejo como uma oportunidade incrível poder chegar ao Fluminense, tenho muita confiança de poder fazer bem o meu papel", destacou o jogador em entrevista exclusiva ao LANCE!.



Pessoas dentro da negociação ouvidas pelo LANCE! afirmaram que a expectativa é que uma definição sobre o futuro de Michel Araujo saia até o fim desta semana. Isto por conta do próprio jogador ter o desejo de decidir logo onde jogará neste ano para se entrosar logo.



Até agora, seis reforços foram confirmados pelo Fluminense para reforçar a temporada. O clube já fechou com os atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso, os meias Yago Felipe, Hudson e Henrique e com o lateral-esquerdo Egídio. O nome de Emerson Santos, do Palmeiras chegou a ser sondado, como plano B para o caso de não haver acerto com Digão, mas, por enquanto, as negociações não avançaram entre os envolvidos.