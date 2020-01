Fluminense aguarda joia do futebol peruano nesta segunda-feira

Rio - O Fluminense espera a chegada do atacante Fernando Pacheco, de 20 anos, hoje no Rio de Janeiro. O jogador peruano fará exames médicos e, caso seja aprovado, o contrato será assinado por três temporadas.



Por esta transferência, o Fluminense pagará R$ 2,8 milhões por 50% dos direitos do atleta, que é elogiado pela habilidade. Então do Sporting Cristal, do Peru, ele chega animado para a possível entrada no time de Odair Hellmann.







As partes já se acertaram sobre a transferência. Após assinar o contrato, a expectativa é a de que Pacheco seja liberado para se apresentar para a disputa do torneio Pré-Olímpico defendendo as cores do Peru.



Pacheco, que esteve em campo neste mês na vitória do Peru sobre El Salvador, pelo Sub-23, sabe atuar pelos dois lados do campo e apresenta velocidade.



O time das Laranjeiras segue treinando durante a pré-temporada, no Rio de Janeiro, para a disputa do Carioca. A estreia acontece no dia 19 de janeiro, contra a Cabofriense.