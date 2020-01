Fluminense entra na briga pela contratação de destaque da Ferroviária-SP na Copinha

Rio - A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma grande vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro, como é o caso de Claudinho, da Ferroviária-SP. De acordo com a 'Band Minas', o Fluminense entrou na briga para contratar o meio-campista. Além do Tricolor Carioca, Atlético-MG, Internacional e Vasco também estão na disputa pelo jogador.



Apesar da eliminação do clube no torneio, Claudinho se destacou no torneio, marcando dois gols e dando duas assistências. A Ferroviária caiu diante do Goiás na segunda fase da competição, assim como o Fluminense, que foi eliminado pelo CRB, nos pênaltis, após o 1 a 1 no tempo regulamentar.



Até aqui, o Fluminense já acertou a contratação de seis reforços: Hudson, Caio Paulista, Felippe Cardoso, Egídio, Henrique e Yago. Os últimos três ainda não foram anunciados oficialmente por questões burocráticas.