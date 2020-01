Ganso tem pena reduzida e pode entrar em campo na segunda rodada do Cariocão

Rio - Punido com quatro jogos de suspensão no Campeonato Carioca, o meia Paulo Henrique Ganso pode voltar a campo já na segunda rodada do torneio. De acordo com o portal 'NetFlu', o departamento jurídico do clube carioca conseguiu reduzir a pena do atleta para apenas dois jogos, sendo que um já foi cumprido automaticamente.



Ainda conforme informado pelo portal, o restante dos jogos de suspensão foram revertidos em 20 cestas básicas. Ganso foi penalizado por xingar e empurrar o quarto árbitro em um Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca do ano passado. Na época, o meia foi punido com nove partidas, pena essa reduzida para quatro em julho de 2019.



Com isso, o jogador, que perderia os confrontos contra Cabofriense, Portuguesa e Bangu, ficará de fora apenas do duelo contra o time de Cabo Frio. As cestas básicas, que substituíram os jogos de suspensão, ficarão sob responsabilidade do TJ-RJ, após o repasse das mesmas pelo clube.