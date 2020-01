Fluminense quer meia do Cerro Porteño por empréstimo, mas recebe contraproposta

Rio - O Fluminense ainda segue em busca de mais reforços para a temporada de 2020. De acordo com o portal 'NetFlu', a equipe carioca fez uma proposta de empréstimo pelo meia paraguaio Óscar Ruiz, do Cerro Porteño. No entanto, o clube paraguaio não aceitou a oferta e realizou uma contraproposta de venda definitiva.



Ainda segundo o portal, o Cerro quer vender o meia de 28 anos por US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 5 milhões). O Fluminense, por sua vez, ainda não respondeu a contraoferta. Em entrevista à rádio 'ABC Cardinal', Óscar Ruiz afirmou que soube do interesse do Fluminense.



– Estou sabendo disso (interesse do Fluminense), mas estou 100% no Cerro Porteño – comentou o jogador.