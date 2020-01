Disputa forte no meio de campo do Fluminense

Se a defesa teve poucas mudanças — Egídio é a única novidade —, não se pode dizer o mesmo dos outros setores do Fluminense. Foram três contratações para o meio de campo (Hudson, Henrique e Yago) e outras três para o ataque (Pacheco, Caio Paulista e Felippe Cardoso), com mais jogadores a caminho (Wellington Silva e Michel Araujo).

Com tantas chegadas, haverá aumento na disputa de posições, em especial no meio. Titular na reta final do Brasileiro, Yuri teve o contrato renovado e a tendência é que permaneça na equipe neste início. Entretanto, Henrique e Hudson são fortes concorrentes (Dodi e Yago correm por fora).

Há a possibilidade de os três jogarem juntos, formando um losango com Ganso mais à frente. Odair Hellmann também pode optar por dois atacantes nas pontas, formando um 4-3-3, retirando um dos volantes.

"Chegou bastante gente, o time está encorpando. Ele (Odair) já passou que gostava do nosso estilo de jogo e que pretende manter. Vamos ver como vai ser", disse Yuri.

Odair ainda deseja um outro volante, mais pela esquerda, que dê mais dinâmica ao meio de campo, para compensar a perda de Allan. O Flu buscou Andrés Cubas, mas o Talleres-ARG não aceitou a proposta e pediu um valor fora da realidade. Outros nomes estão em análise.