Clube uruguaio aceita proposta do Fluminense e meia fica perto de acerto

Rio - O Fluminense está bem perto de anunciar o meia uruguaio Michel Araújo como o seu novo reforço. O Racing, do Uruguai, acertou a oferta tricolor e faltam poucos detalhes para a negociação ser concluída. As informações são do portal "globoesporte.com".

"Tivemos uma reunião da diretoria. Está tudo aprovado, estamos de acordo com a oferta, mas retornamos ao Flu a respeito das cotas a receber, sobre formato e prazos, e estamos à espera do Fluminense dar OK ao que demandamos. Se formos falar em porcentagem, estamos em 95%. Restam os detalhes legais, de contrato desportivo", afirmou Maximiliano Rodríguez, vice-presidente do Racing.

A negociação pelo jogador de 23 anos gira em torno de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. O pagamento será parcelado. Revelado pelo Racing, Michel Araújo marcou seis gols em 32 jogos na última temporada.



Michel Araújo deverá ser o oitavo reforço do Fluminense para a temporada 2020. O Tricolor já anunciou Caio Paulista, Felippe Cardoso e Hudson e acertou as chegadas de Egídio, Henrique e Yago Felipe. Também assinou com o peruano Fernando Pacheco.