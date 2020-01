Nenê cita esforço da diretoria do Flu para quitar salários: 'Está quase tudo em dia'

Rio - Assim como a maioria dos clubes no Brasil, o Fluminense também vem sofrendo com atraso no pagamento dos salários. No entanto, segundo Nenê, a nova diretoria, que assumiu no meio do ano passado, vem acertando os vencimentos dos atletas e funcionários do clube. Em coletiva, o meia afirmou que as questões salariais de dezembro foram resolvidas.



"Está praticamente tudo em dia (salários do elenco), só algumas coisas pendentes, mas estamos sempre sendo avisados sobre isso. O presidente, em dezembro, deu uma acertada boa nessas questões e deixou todo mundo tranquilo nas férias. Está fazendo um grande esforço para deixar a casa em ordem", comentou o jogador de 38 anos.



Mário Bittencourt assumiu o clube em junho de 2019 em meio a uma crise deixada pelo último presidente do Flu, Pedro Abad. Nesta janela de transferências, o clube também tem mostrado melhora financeira ao contratar vários atletas como Egídio, Henrique, Yago, Fellipe Cardoso, Caio Paulista, Hudson e Fernando Pacheco.