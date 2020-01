Nenê elogia Odair Hellmann e brinca: "Achei que era bem mais bravo"

Rio - Provável titular na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, no domingo, contra a Cabofriense, em Bacaxá, Nenê contou ter se surpreendido com o estilo do novo técnico tricolor, Odair Hellmann.



"Achava que ele era bem sério para te falar a verdade, mas se mostrou um cara bem paizão. Tem esse jeito de cobrar bastante, mas a pessoa em si dele é muito bacana, no dia a dia se importa com todo mundo. Ele se preocupa muito com a parte humana do jogador e acabou sendo uma grata surpresa", afirmou. O meia até brincou: "Achei que era bem mais bravo (risos). Tem essa de paizão, de estar com todo mundo, mostrar a importância de cada um. Foi bem legal".



Aos 38 anos, Nenê contou ainda que não pensa em aposentadoria: "Não pensei ainda, não. Está muito cedo ainda. Estou muito novo, fica tranquilo (risos). Pelo menso mais dois anos acho que dá para jogar, os testes esse ano acredito que estavam à altura dos moleques mais novos, então não penso nisso agora".

Nenê destacou ainda a chegada de reforços mais experientes como Hudson, de 31 anos, Henrique, de 34, e Egídio, de 33, lembrando ainda a importância de mesclar com jogadores jovens: "Acho que isso pode ajudar muito. Mas também, só com jogadores experientes acaba não tendo uma jogada de velocidade e tudo. O legal é mesclar experientes com jovens para ter a intensidade que o professor pede para a gente. E também com a experiência saber o que precisa, em momentos do jogo ter sabedoria de fazer as coisas da melhor maneira".