Meia uruguaio comemora acerto com o Fluminense: 'Estou vivendo um sonho'

Rio - O Fluminense tem se movimentado bastante neste início de ano e mais uma cara nova deve desembarcar nas Laranjeiras nos próximos dias. Confirmado como reforço da equipe, o meia Michel Araujo deve chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para assinar com o clube carioca. Em entrevista ao portal 'NetFlu', o uruguaio ex-Racing falou um pouco sobre a expectativa de defender o Tricolor.



"Estou muito feliz em chegar numa equipe tão grande como o Fluminense, reconhecida não só na América do Sul, como no mundo inteiro. Tenho muitas ambições e sei que o clube é gigante no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Espero conquistar muitas coisas e fazer história na nova casa. Eu não sei bem como é a recepção no Brasil, mas imagino que teremos pessoas da torcida e da imprensa esperando no aeroporto. Estou bem ansioso", comentou o meia, que emendou:



"A expectativa principal é chegar rápido e me adaptar o quanto antes ao Rio de Janeiro. Espero jogar logo, assim que a comissão técnica entender que estou apto a entrar em campo. Sou um jogador que gosta de ter a bola, sou bom no um contra a um, gosto de partir pra cima, driblar, dar passe para os companheiros fazerem gol e é isso que espero no Fluminense. Eu estou vivendo um sonho, o Maracanã vai ser incrível. O torcedor por ter certeza que vou deixar tudo em campo, me entrego. Vou lutar por todas as bolas para poder ajudar o time", encerrou o jogador.