Na mira do Fluminense, Fred é liberado de treinos no Cruzeiro

Rio - Especulado no Fluminense, o atacante Fred foi liberado pela diretoria do Cruzeiro dos treinos na Toca da Raposa até segunda-feira que vem, data que ocorrerá uma reunião para definir o futuro do camisa 9 celeste. As informações são do "Globoesporte.com".

O presidente do conselho cruzeirense, Saulo Fróes, já havia indicado a saída de Fred do clube mineiro, visto que após duas reuniões com o estafe do jogador, não houve acordo salarial. O atleta não teria aceitado uma redução do seu salário.

Apesar de ter se reapresentado normalmente no dia 6 de janeiro, Fred não vem sendo aproveitado pelo técnico Adilson Batista no treinos. O jovem atacante Vinicius Popó é o preterido pelo treinador.