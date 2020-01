Hudson é apresentado e deve estrear no domingo contra a Cabofriense

Rio - Sabe quando você entra em uma loja, experimenta aquela peça de roupa legal e sai todo satisfeito? Pois foi assim que o volante Hudson, ex-São Paulo, se sentiu ao vestir pela primeira vez a camisa do Fluminense, ontem, no CT Carlos Castilho.



"Ficou boa, hein!", brincou o novo reforço, de 31 anos, que recebeu das mãos do presidente Mário Bittencourt a de número 25.



Emprestado até o fim da temporada pela equipe do Morumbi, o jogador valorizou muito a chance de defender as três cores que traduzem tradição.



"Oportunidade em um grande clube. Participar de um projeto com pessoas sérias. E também poder ajudar o Fluminense. Quando teve o contato, eu não tive dúvidas. Assim que começou (a negociação), torci para o São Paulo tratar de forma tranquila e foi assim que aconteceu".



Nas Laranjeiras, Hudson vai reencontrar o também volante Henrique, ex-Cruzeiro. A dupla faturou a Copa do Brasil de 2017 pela Raposa. O reforço tricolor aposta em mais uma chance de reeditar uma parceria de sucesso. "Costumo chamar o Henrique de tio. Ele não é tão velho (tem 34 anos), mas a gente brinca assim. Fomos muito felizes no Cruzeiro, em 2017. É um cara que agrega, não só dentro de campo", disse.



Apesar de pouco tempo de clube, Hudson tem grandes chances de estrear amanhã, contra a Cabofriense, às 19h, em Bacaxá, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2020. Dos quatro grandes do futebol do Rio, o Fluminense é o que está há mais tempo sem conquistar o título estadual, o último foi em 2012, mesmo ano da conquista do tetra brasileiro.



Fred prestes a deixar o Cruzeiro

Maior ídolo da história recente do Fluminense, o atacante Fred está prestes a deixar o Cruzeiro. Irredutível em não aceitar uma considerável redução salarial, o camisa 9 foi liberado dos treinos da Raposa até segunda-feira, quando acontecerá uma reunião para definir o seu futuro. O Tricolor das Laranjeiras, por enquanto, apenas observa a movimentação, uma vez que o presidente Mário Bittencourt já avisou que só vai conversar com o centroavante quando ele estiver totalmente desligado do Cruzeiro. O contrato de Fred com o clube mineiro é válido até o final deste ano, um detalhe que pode até facilitar sua saída de vez.