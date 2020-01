Matheus Ferraz projeta volta aos gramados após lesão e comenta comparação com Maldini

Rio - Recuperado da lesão que o tirou dos gramados na segunda metade de 2019, Matheus Ferraz deve voltar ao time titular nas próximas partidas do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o zagueiro de 34 anos comentou sobre o período lesionado, destaque no clube e apelido carinhoso da torcida.



"Voltei na pré-temporada com uma vontade muito grande de evoluir, de crescer, como se eu tivesse 18 anos. Sinto que faltou algo para eu poder conquistar no ano passado. Esse desejo de querer mais, de ultrapassar meus limites está ardendo dentro de mim. Tenho trabalhado muito para isso", começou o zagueiro, que complementou:



"Quando eu cheguei, sabia que não seria titular de imediato, mas não pensava que seria tão rápido. No primeiro jogo eu já entrei quando o Digão machucou. Ai quando ele voltou o Ibañez saiu. Ali eu já tava ganhando confiança, jogando direto. O processo foi rápido, mas vim com foco de buscar uma chance. Fazer o que fiz em clubes menores, ter regularidade", emendou o defensor.



O bom momento no Tricolor foi interrompido devido a uma lesão no ligamento do joelho direito. As boas atuações de Ferraz causaram furor na torcida do Fluminense, que apelidou o zagueiro de Maldini Tricolor. No entanto, apesar de ficar feliz com a brincadeira, o atleta afirmou que não chegou nem perto do que o italiano foi.



"Toda vez que me perguntam de zagueiro, eu digo que o Maldini é uma grande referência para minha carreira, de quando eu comecei. Ele era diferente. Veio esse apelido e eu sempre digo é que difícil se comparar a ele. Fico feliz deles (torcedores) me compararem, da torcida me comparar assim. Mas eu não chego nem perto do que ele foi", encerrou Ferraz.