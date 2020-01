Fred teria aprovado proposta e retorno ao Fluminense estaria mais próximo

Rio - O Fluminense está cada vez mais próximo de acertar com Fred. De acordo com o portal "UOL", a negociação caminho bastante nos últimos dias e o atacante já sinalizou positivamente sobre a oferta tricolor. Ainda falta, no entanto, liberação por parte do Cruzeiro. Neste caso, ainda há alguns obstáculos.

Além do Tricolor, o camisa 9 recebeu sondagens de outros dois clubes da Série A, mas não houve proposta. Após o rebaixamento do Cruzeiro, Fred teria sentido bastante o peso das críticas e a situação vivida em 2019, o que também lhe fez repensar em um retorno às Laranjeiras.



O estafe do jogador teria aprovado os números envolvidos na oferta do Fluminense. Ainda há dúvidas sobre a parte variável e a duração do contrato, que deve prever uma migração do campo para a área de gestão. A ideia do Fluminense seria ter um "garoto-propaganda" que dialogue com o torcedor e também seja um símbolo da retomada do clube na parte administrativa.