Fluzão faz aposta em promessas na estreia

Sem poder contar com oito jogadores considerados titulares, o técnico Odair Hellmann se viu obrigado a recorrer à base do Fluminense para a estreia no Campeonato Carioca, hoje, contra a Cabofriense, às 19h, em Bacaxá.

Por problemas médicos, estão fora Frazan, Caio Paulista, Evanilson e Marcos Paulo. Já Henrique, Egídio e Yago Felipe não estão regularizados. Enquanto Fernando Pacheco está com a seleção peruana sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, Michel Araújo nem sequer treinou com o grupo e Paulo Henrique Ganso está suspenso pelo TJD-RJ.

"O ideal seria não ter jogo já com tão pouco tempo de trabalho. Não fazemos o calendário, mas isso faz parte. Por isso estamos trabalhando com todos juntos, porque não tem como um time só jogar agora", destacou o apoiador Nenê, em entrevista coletiva na semana passada.

"Isso (de utilizar os garotos) é uma decisão sensata do Odair, porque não estaremos bem fisicamente e isso pode dar problemas como lesões. Pelo que ele conversou, vai ser nessa linha. Essa é a ideia mesmo, continuar a pré-temporada dentro dos jogos e é por isso que ele vai fazer essas rotações", completou.

Pelo lado da equipe de Cabo Frio, o desejo comum é de conseguir pelo menos um empate nessa primeira rodada da Taça Guanabara. O lateral-direito Watson comentou as expectativas da Cabofriense: "Será uma partida em que vamos querer mostrar o nosso trabalho com o Alfredo (Sampaio, treinador). Será um jogo bom e de qualidade. Espero que possamos sair com a vitória. Mas, se sair um empate, vai ser bom também".

EGÍDIO É ANUNCIADO

Quinto reforço do Fluminense para a temporada, a contratação do lateral-esquerdo Egídio, ex-Cruzeiro e Flamengo, foi anunciada pelo Tricolor das Laranjeiras nas redes sociais ao som de 'Piscininha, amor'. A música fez sucesso após uma postagem do jogador ao lado da sua esposa em uma praia.

No vídeo feito pelo Flu, Egídio atende o telefone cumprimentando o cantor canadense Justin Bieber, que usou uma camisa do atleta em 2017 durante um show na Arena Palmeiras, e mandou o recado: "Coé, Justin. Agora eu sou Fluzão, hein? Duvido você vir fazer um show no Maraca e usar a 6 de novo do Gidão (risos). Quero ver, hein?" brincou o lateral, de 33 anos, que assinou por duas temporadas.