Fluminense divulga numeração da temporada com a camisa 9 com novo dono

Rio - O Fluminense estreia no Campeonato Carioca 2020 neste domingo, às 19h (de Brasília), contra a Cabofriense, em Bacaxá, e divulgou a numeração dos atletas para a temporada. Os principais destaques da lista são o atacante Evanílson, que assumiu a camisa 9 que estava vaga desde a saída de Pedro, e Marcos Paulo que trocou o número 32 pelo 11.



Entre os reforços, o lateral-esquerdo Egídio assume o número 6, que pertencia a Yuri em 2019. O volante usará a 5. Já Hudson utilizará a 25, enquanto o atacante Michael Araújo será o 15. Fernando Pacheco, que está com o Peru no Pré-Olímpico, escolherá o seu número quando retornar. Caio Paulista, Felippe Cardoso e Yago vestirão os números 18, 19 e 20, respectivamente.



Dos números 1 ao 11, apenas o 8 está disponível. O volante Henrique, único reforço que ainda não foi anunciado oficialmente, deve assumir a camisa. Já entre os jogadores que permaneceram, poucas novidades. Digão e Nino, que renovaram o contrato, usarão a 26 e 33, respectivamente. Nenê segue com a 77, Muriel com a 27 e Ganso com a 10.



Confira a numeração completa:

1 - Marcos Felipe

2 - Gilberto

3 - Matheus Ferraz

4 - Luccas Claro

5 - Yuri

6 - Egídio

7 - Pablo Dyego

9 - Evanílson

10 - Ganso

11 - Marcos Paulo

13 - Frazan

15 - Michel Araújo

16 - Mascarenhas

18 - Caio Paulista

19 - Felippe Cardoso

20 - Yago Felipe

21 - Igor Julião

22 - Dodi

23 - Orinho

25 - Hudson

26 - Digão

27 - Muriel

28 - Matheus Alessandro

30 - Miguel

31 - Lucas Barcellos

32 - Daniel Lima

33 - Nino

34 - Higor

35 - César

36 - Paulo Victor

37 - Gabriel Capixaba

38 - Matheus Pato

39 - Marcelo Pitaluga

41 - Nascimento

42 - Wisney

77 - Nenê