A caminho do Fluminense? Fred deve acertar rescisão com o Cruzeiro nesta segunda

Rio - O retorno de Fred ao Fluminense parece cada vez mais próximo. De acordo com informações do site "globoesporte.com", o atacante deve acertar na próxima segunda-feira a sua rescisão de contrato com o Cruzeiro.

O vínculo do experiente jogador com o Cruzeiro vai até o fim do ano. O atacante foi afastado dos treinamentos da equipe enquanto não se define o seu futuro. Fred, tem 36 anos, e já teria sinalizado positivamente em relação a um retorno ao Fluminense.

O jogador defender o Tricolor de 2009 a 2016. Ele conquistou quatro títulos, entre eles dois Brasileiros, e se tornou um grande ídolo da história do clube das Laranjeiras.