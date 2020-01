Nenê marca e Fluminense é o único grande a estrear com vitória no Carioca

Rio - Coube ao Fluminense salvar a reputação dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro na rodada de abertura do Campeonato Carioca de 2020. Depois dos tropeços de Botafogo, Flamengo e Vasco, o Tricolor das Laranjeiras levou alguns sustos, mas com um gol de Nenê, aos 39 minutos do segundo tempo, bateu a Cabofriense por 1 a 0, na noite deste domingo, em Bacaxá.

O triunfo também marcou a estreia oficial do técnico Odair Hellmann à frente da equipe. Na próxima rodada, o Time de Guerreiros terá pela frente a Portuguesa-RJ, na quinta-feira, no Maracanã.

Mesmo com oito desfalques (lesões, jogadores não regularizados e um suspenso, Paulo Henrique Ganso), o Fluminense foi bem mais consciente e firme durante a primeira etapa — teve 58% de posse de bola e finalizou cinco vezes, mesmo número da equipe de Cabo Frio. No entanto, a falta de ritmo e o desentrosamento nítido atrapalharam. Apesar da pressão tricolor, foi Marcus Vinícius, com um chutaço colocado de fora da área, quem obrigou ao goleiro Marcos Felipe a fazer uma defesa sensacional. A resposta do Flu veio com Matheus Ferraz, que acertou a trave depois escanteio cobrado por Nenê.

Logo no começo do segundo tempo, aos quatro minutos, a Cabofriense desperdiçou a melhor oportunidade da partida: o atacante Max recebeu sozinho, driblou o goleiro Marcos Felipe e, com o gol escancarado, finalizou no rosto do zagueiro Luccas Claro.

O Flu poderia ter chegado ao gol aos 14, depois que o atacante Lucas Barcelos levou um chute no rosto dentro da área em uma dividida de bola. A arbitragem ignorou solenemente a infração. Desgastado fisicamente, o Tricolor das Laranjeiras diminuiu o ritmo e deu mais espaços para os adversários.

E quando o empate parecia que iria mesmo persistir, aos 39, Hudson deu uma assistência açucarada para Nenê. O camisa 77 dominou e bateu colocado para vencer o goleiro George e segurar os três pontos.